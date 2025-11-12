Suscribete a
Eléctricos asequibles y SUV compactos marcan la pauta del Coche del Año 2026

Análisis de los doce aspirantes al premio Coche del Año 2026 donde la electrificación y el diseño SUV marcan tendencia

El jurado especializado y los lectores de ABC tienen la última palabra para elegir el coche que marcará la pauta del futuro automotriz

Foto de familia: representantes de las doce marcas participantes han defendido cada uno de sus modelos
Foto de familia: representantes de las doce marcas participantes han defendido cada uno de sus modelos F. P.

Juan Roig Valor y Patxi Fernández

Desde 1973, ABC se encarga de elegir el vehículo de referencia, por sus características, innovación, aceptación por los profesionales especializados del sector de la automoción y por el público. El ganador de la edición 2025 fue el Renault 5 E-Tech, que marcó un hito ... al convertirse en el primer coche exclusivamente eléctrico en hacerse con el galardón en sus 53 ediciones. Además, el modelo francés se convirtió en un icono al cerrar el círculo, dado que el primer premio que se entregó fue, precisamente, al modelo sobre el que se se basa, el Renault 5 original.

