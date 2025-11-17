Suscribete a
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Tener un coche es un 27% más caro hoy que hace cinco años

Desde el 2020, casi todos los elementos de propiedad de un vehículo, desde la compra hasta la posventa, se han encarecido considerablemente

La posventa también ha aumentado un 29% en los últimos años
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

El coste total de propiedad (TCO) de un vehículo se ha disparado en los últimos cinco años, hasta el punto de registrar un aumento del 27%. El informe, recogido en el libro blanco «La visión global del coste total de propiedad: perspectivas para 2025 y ... oportunidades estratégicas para su gestión», elaborado por Arval, atribuye este incremento a una combinación excepcional de factores que han presionado al alza todos los componentes del coste de uso de un automóvil, desde la compra hasta el mantenimiento.

