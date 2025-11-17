Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Recorren Marruecos en once joyas clásicas con el Gasari Drivers Club

Desde el Estrecho de Gibraltar hasta las dunas del Erg Chebbi, los amantes del motor desafían las carreteras marroquíes en sus vehículos clásicos

Ocho días y dos mil quinientos kilómetros de paisajes de ensueño gargantas desiertos y palmerales bajo el sol de Marruecos

La ruta se adentró en el auténtico Marruecos
La ruta se adentró en el auténtico Marruecos F. P.

Canal Motor

Madrid

Un total de once joyas sobre ruedas, entre vehículos clásicos y deportivos, han protagonizado la caravana «Grand Tour Marruecos 2025», la primera incursión del Gasari Drivers Club en territorio marroquí.

Durante ocho días y más de 2.500 km, veinte apasionados del motor han recorrido ... el país, superando el reto de atravesar gargantas, palmerales, desiertos y puertos de montaña en sus coches favoritos, creando estampas que los participantes han calificado como «salidas de una película».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app