Suscribete a
ABC Premium

La adopción del coche eléctrico en Europa depende del nivel de riqueza

De Polonia a Grecia, las ayudas estatales impulsan la compra de coches eléctricos

Mientras en los países nórdicos, sin ayudas, logran las mayores cuotas de vehículos eléctricos de Europa

Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular
Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular F. P.

A. Noguerol

Madrid

En el acumulado de los diez primeros meses de 2025 el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2024. Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción ... de motorización más popular, liderando con una cuota de mercado del 34,65% y registrando un crecimiento interanual del 15,6%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app