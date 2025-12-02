Suscribete a
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Bruselas cede ante Berlín y frenará la eliminación del motor de combustión en Europa

El comisario de Transportes avanza que la UE permitirá motores tradicionales con combustibles sintéticos más allá de 2035

El canciller alemán Friedrich Merz lideró la presión para mantener abiertas todas las tecnologías en la transición energética europea

Seguirán circulando los motores diésel que funcionen con combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados
Seguirán circulando los motores diésel que funcionen con combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados F. P.
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Centroeuropa

La Unión Europea parecía haber sellado el destino del motor de combustión interna con la aprobación, en 2023, de la normativa que prohibía la matriculación de nuevos vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035.

Sin embargo, el anuncio del comisario ... europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, realizado este martes en una entrevista con el periódico salmón alemán Handelsblatt, da testimonio de que la presión del nuevo gobierno alemán ha surtido efecto: Bruselas permitirá que los motores tradicionales sigan circulando más allá de esa fecha, lo que es celebrado en el sector alemán como «el mejor regalo de Navidad».

