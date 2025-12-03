Suscribete a
España se presenta como un destino clave para la inversión en automoción

SERNAUTO impulsa una campaña para resaltar el atractivo de España ante los inversores extranjeros en la industria automotriz

Un informe de Deloitte destaca el talento cualificado, la innovación y la posición geoestratégica como claves del atractivo español

• Se desarrollará un Plan de Comunicación y Relaciones Institucionales específico para promocionar nuestro país en los principales mercados estratégicos
• Se desarrollará un Plan de Comunicación y Relaciones Institucionales específico para promocionar nuestro país en los principales mercados estratégicos F. P.
Madrid

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) va a desarrollar una campaña denominada «Razones para invertir en el sector de automoción en España», con la que quiere poner en valor las fortalezas, capacidades y oportunidades que ofrece España como destino preferente para la inversión ... industrial extranjera.

