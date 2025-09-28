Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 27 de septiembre de 2025

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el sábado, 27 de septiembre de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder cerciorarse de los resultados y combinaciones ganadoras del último día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300.000 euros más un abono extra de 5.000 € al número premiado del sábado, 27 de septiembre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

TripleX de la Once del sábado, 27 de septiembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 27 de septiembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 3,6,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 0,3,1 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Bonoloto

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 27 de septiembre de 2025. La suerte ha recaído en los números: 01,22,27,35,42,47. El complementario ha sido el 41 y el reintegro es para 2. Quien haya acertado todos los números se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Loteria Nacional

El número 03740 es el ganador del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 27 de septiembre de 2025. El premio es de 60000 euros al décimo, y 600000 euros a la serie. El segundo premio, que lo ha ganado el número 28486, se lleva 12012 euros al décimo y 120120 euros a la serie. Los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3] han sido los reintegros, que ganan la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

