Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado domingo, 7 de diciembre de 2025: Sueldazo de la ONCE y Triplex

Ya se saben los resultados de los últimos sorteos de lotería del día domingo, 7 de diciembre de 2025. Para comprobar los números ganadores de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás revisar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Sueldazo de la Once

Hoy, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE correspondiente con el domingo, 7 de diciembre de 2025 ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Este número ha sido agraciado con 300.000 € más una bonificación extra de 5.000 € mensuales durante veinte años para el afortunado.

TripleX de la Once del domingo, 7 de diciembre de 2025

El TripleX de la Once del domingo, 7 de diciembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del domingo: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 8,1,6 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 3,7,3 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.