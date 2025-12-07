La Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex del sábado sábado, 6 de diciembre de 2025

Ya se conocen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 6 de diciembre de 2025. Para comprobar los números premiados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás cerciorarse de los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300 mil euros más un beneficio extra de 5.000 euros al número premiado del sábado, 6 de diciembre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

Bonoloto

Descubre la combinación del sorteo de la Bonoloto del sábado, 6 de diciembre de 2025. La suerte ha recaído en las cifras: [combinacion-ganadora-bonoloto]. El número complementario ha sido el [complementario-bonoloto] y el reintegro corresponde al [reintegro-bonoloto]. Quien haya acertado la combinación anteriormente mencionada se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Loteria Nacional

El primer premio del sorteo del sábado, 6 de diciembre de 2025 de la Lotería Nacional ha dado como ganador al décimo [combinacion-ganadora-loteria-1], premiado con [premio-loteria-1] euros al boleto, y un premio de [premio-serie-número-premiado-1] euros a la serie. El número premiado con el segundo premio de la Lotería Nacional es el [combinacion-ganadora-loteria-2], al que le corresponden [premio-loteria-2] euros al décimo, o [premio-serie-loteria-2] euros a la serie. Los reintegros han sido los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3], que reciben de premio la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

TripleX de la Once del sábado, 6 de diciembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 6 de diciembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 7,5,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 0,4,2 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último ganan 0,50 euros.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.