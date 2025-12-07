El truco para comprar el mejor número para la Lotería de Navidad 2025

A pocos días del 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad —previo a la esperada Nochebuena—, todavía hay quienes no han adquirido su décimo o planean sumar alguno más a los que ya poseen.

Tanto si ... es la primera vez que participas como si quieres probar nuevamente fortuna, aún estás a tiempo de conseguir un boleto y aspirar al anhelado Gordo de la Lotería de Navidad, o a alguno de los numerosos premios secundarios, que nunca vienen mal y, en muchos casos, permiten al menos recuperar lo invertido.

El sorteo cuenta con 100.000 combinaciones posibles, que van del 00000 al 99.999. Los jugadores pueden escoger un número concreto solicitándolo en la administración o dejando que la máquina genere uno al azar.

Muchos participantes optan por terminaciones específicas o se guían por fechas relevantes y números con significado personal. Otros prefieren confiar plenamente en el azar. En definitiva, todos los números tienen las mismas posibilidades de ser premiados, pero la gran pregunta persiste: ¿existe realmente un número ideal para ganar la Lotería de Navidad?

El método para comprar los mejores números en la Lotería de Navidad

El Gordo representa el premio más grande del Sorteo de Navidad, con una recompensa de 400.000 euros por décimo, a la que posteriormente se le deben aplicar las retenciones de Hacienda. Aunque la Lotería de Navidad se basa únicamente en el azar, los registros históricos muestran que algunos números parecen haber tenido más suerte que otros a lo largo de los años.

Por este motivo, una estrategia común para elegir número consiste en revisar cuáles han sido las terminaciones más repetidas en los Gordos de anteriores ediciones del Sorteo Extraordinario.

Según los datos recopilados, las terminaciones más afortunadas son el 5, que ha resultado premiada en 32 ocasiones, seguida del 4 y el 6, ambos con 27 apariciones. Detrás se sitúan el 8, con 23 veces, y el 0 y el 3, con 21 repeticiones cada uno. En cambio, el 1 es el número final menos afortunado, ya que solo ha salido 8 veces como terminación del Gordo. Por otro lado, el 2 ha sido ganador 13 veces y el 9, 16 veces.

Números a tener en cuenta en la Lotería de Navidad

Además, existen números completos de décimos que han sido agraciados con el Gordo en más de una ocasión y que muchos jugadores consideran a la hora de elegir. Por ejemplo, el 20.297 resultó premiado tanto en 1903 como en 2006, mientras que el 15.640 obtuvo el primer premio en 1956 y nuevamente en 1978.Si se analizan las terminaciones de dos cifras, algunas destacan por su frecuencia a lo largo de la historia. La 85 ha sido la más repetida, apareciendo siete veces; le siguen la 57, en seis ocasiones, y las 75 y 64, que han salido cinco veces cada una. Por su parte, las 95 y 58 se han repetido cuatro veces, al igual que la 40, que ha cerrado el Gordo en cuatro ediciones. En contraste, hay combinaciones que nunca han aparecido como terminación ganadora: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.