Anuncio Lotería de Navidad 2025, en directo: vídeo, dónde se ha grabado y presentación hoy

Sigue en directo la presentación del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 y últimas noticias del Sorteo Extraordinario.

10:41 La trágica muerte de Clive Arrindell, el 'calvo de la Lotería de Navidad': «No se encontraba muy bien, estaba muy desencantado» La noticia saltaba de una manera un tanto inesperada, en pleno domingo: Clive Arrindell, el actor que se metió entre 1998 y 2006 en las televisiones españolas con el anuncio de la Lotería de Navidad como 'el calvo de la Lotería', lleva muerto desde 2024. La fuente era, cuando menos, dubitativa: un lotero de Murcia que, al intentar contactar con él, se había enterado de que había fallecido un año atrás. Informa David Sánchez de Castro.

10:27 Quedan pocos minutos para conocer el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 Comienza la cuenta atrás para conocer el anuncio de la Lotería de Navidad 2025. Este miércoles 12 de noviembre, entre las 10.30 horas y las 11.00 horas, Loterías y Apuestas del Estado presenta su tradicional spot.

10:26 El anuncio de la Lotería de Navidad de 2024 El anuncio de la Lotería de Navidad 2024 relata la conmovedora historia de Julián y de cómo todos se unen para compartir un décimo de Navidad con él, desatando un gran momento de solidaridad.

10:23 Cuánto dinero cuesta grabar el anuncio de la Lotería de Navidad Entre 2009 y 2018, Loterías y Apuestas del Estado destinó más de 166,2 millones de euros al anuncio de la Lotería de Navidad. La pieza en sí cuesta, según esos años, entre uno y tres millones de euros. Si se tiene en cuenta la producción, distribución y comercialización del spot, uno de los más caros fue el de 2012, titulado 'Cazadores de sueños', cuyo gasto ascendió a 19,8 millones.

10:20 ¿Dónde ver el anuncio de la Lotería de Navidad 2025? El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 se puede seguir a través de plataformas digitales y redes sociales, además de por abc.es.

10:17 ¿Cuándo se conoce el anuncio de la Lotería de Navidad 2025? El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 se conoce este miércoles 12 de noviembre. El evento, que tendrá lugar en la Real Casa de la Moneda de Madrid y que contará con la presencia del presidente de Loterías y Apuestas del Estado, comienza a las 10.30 horas.