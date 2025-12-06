¿Cuántos décimos tiene un mismo número de la Lotería de Navidad?

Apenas quedan unas semanas para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, pero la preparación de cara a esta fecha tan señalada ya ha comenzado. La mayoría tiene ya los décimos con los que probará suerte este año, aunque ... son muchos los que siguen apurando el tiempo en busca de uno de los números que saldrán premiados.

Este 2025 'El Gordo' repartirá 400.000 euros a alguno de los 100.000 números que se juegan. Esta es la lista de los premios grandes que se pueden conseguir en la Lotería de Navidad :

Premios grandes de la Lotería de Navidad Primer premio (El Gordo) : 400.000 euros por décimo

Segundo premio : 125.000 euros por décimo

Tercer premio : 50.000 euros por décimo

2 cuartos premios : 20.000 euros por décimo

8 quintos premios: 6.000 euros por décimo

Como cada año, los números comprendidos entre el 00.000 y el 99.999 serán los que participen en el sorteo, es decir, podremos escoger entre 100.000 números a la hora de elegir los décimos con los que queremos participar. Sin embargo, estos números no son exclusivos de un décimo, sino que existen muchos de cada tipo: pero ¿cuántos décimos de un mismo número hay disponibles en la Lotería de Navidad?

¿Cuántos décimos de un mismo número hay en la Lotería de Navidad?

Este 2025, la Lotería de Navidad ha puesto en juego 198 series, repartiendo un total de 2.702 millones de euros en premios, una cifra récord. De hecho, se han puesto a la venta 193.000.000 décimos, o lo que es lo mismo, 193 series de 100.000 décimos cada una.

En total, cada una de estas series tiene diez décimos, por lo que si, de cada uno de los 100.000 números que participan hay un total de 198 series, cada número tendrá un total de 1.980 décimos. Así tendremos que ser rápidos si queremos obtener un número de Lotería de Navidad muy concreto pues, una vez vendidas todas las existencias de uno de ellos, será imposible obtenerlas.

Internet ha facilitado mucho la tarea de encontrar nuestro número especial, permitiendo localizar el décimo que nos gusta rápidamente de cara al sorteo navideño. El buscador de números de lotería de ABC.es ofrece la posibilidad de buscar cualquier número del Sorteo de Navidad y localizar la administración en la que se vende.