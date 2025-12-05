Por qué jugamos a la Lotería de la Navidad si sabemos que no nos va a tocar el décimo que compramos

Diciembre es el mes de los festivos, los regalos, las reuniones familiares, los paseos entre las luces que decoran las ciudades... y también de un evento de gran repercusión en todo el país: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Comprar décimos para ... la Lotería de Navidad es una tradición. Prácticamente todos quieren hacerse con el décimo cuyo número canten los niños de San Idelfonso. El sorteo es largo y durante horas se pueden escuchar a estos colegiales cantar eso de los 'miiiiil euroooos', pero en el momento en que cantan los cuatro millones de euros el sobresalto es general. La primera reacción: comprobar cuál es el número afortunado y, sobre todo, si es uno de los comprados.

Las probabilidades de que toque la Lotería de Navidad

Las probabilidades de que toque el primer premio en la Lotería de Navidad son pocas, prácticamente nulas. Cada año, entran en juego en el sorteo 100.000 números y la posibilidad de salir de todos ellos es la misma: sólo resultarán premiados al rededor del 15%.

Que el número que salga del bombo en el Teatro Real al comprar un décimo es de 1 entre 100.000, es decir, de un 0,001%. El porcentaje es el mismo para el segundo y el tercer premio ya que sólo es un premio. En el caso del cuarto premio las probabilidades son del 0,002% y en el caso del quinto de 0,008%.

¿Por qué jugamos a la Lotería de Navidad?

Con los números sobre la mesa, ¿por qué seguimos jugando a la Lotería de Navidad si sabemos que las probabilidades de que nuestro número se cante como uno de los más afortunados son más bien escasas o casi nulas?

Un artículo publicado en 'Psychology Today' por Kevin Bennet, profesor de psicología en la Universidad de Penn State, desveló los seis motivos por los que las personas siguen jugando a la lotería a pesar de que las posibilidades son pocas. De hecho, en el caso de la Lotería de Navidad, mucha gente la juega fielmente a pesar de que no son jugadores habituales de juegos de azar.

Según este artículo, los motivos son el optimismo irreal de las probabilidades de que toque porque la mente no calcula las posibilidades reales, el sesgo de disponibilidad con el que nos parece «más probable ganar una cantidad sustancial de dinero si hemos visto o oído hablar de ganadores recientes», el pensamiento supersticioso al creer que «los boletos están interrelacionados», las trampas sociales o aquello que tiene que ver con llevar muchos años jugando y pensar que en el momento que se deja de hacer va a tocar y que se trata de un comportamiento fácil de justificar.

Los motivos por los que compramos la Lotería de Navidad Optimismo irreal respecto a las probabilidades

Sesgo de disponibilidad

Pensamiento supersticioso

Ilusión de control

Trampas sociales

Fácil de justificar

En términos más mundanos, todos hemos escuchado ese impulso por comprar basado en la 'envidia sana' de que todos los compañeros de trabajo llevan el décimo, la clásica pregunta del '¿y si...?' o hemos estado expuestos a los permanentes estímulos que empujan a comprar boletos para la Lotería de Navidad. Sea por estos u otros motivos, la OCU estima que el gasto en Lotería de Navidad es de 71 euros por cada español.