Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Cómo comprar de forma segura por internet un décimo de la Lotería de Navidad para el sorteo

Las claves para comprar por internet un décimo de Lotería de Navidad en el sorteo más esperado del año

Cómo comprar de forma segura por internet un décimo de la Lotería de Navidad para el sorteo
Cómo comprar de forma segura por internet un décimo de la Lotería de Navidad para el sorteo alberto díaz

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Queda muy poco para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que un año más llenará de ilusión a millones de personas. Este 22 de diciembre cae en lunes y mucha gente estará en sus trabajos comprobando a que su décimo ... sea premiado con el Gordo, el máximo al que se puede optar por un precio de 400.000 euros al décimo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app