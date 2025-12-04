Cómo comprar de forma segura por internet un décimo de la Lotería de Navidad para el sorteo

Queda muy poco para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que un año más llenará de ilusión a millones de personas. Este 22 de diciembre cae en lunes y mucha gente estará en sus trabajos comprobando a que su décimo ... sea premiado con el Gordo, el máximo al que se puede optar por un precio de 400.000 euros al décimo.

Y una de las formas en la que se compra actualmente es por internet. Aunque todavía mucha gente acude a su administración de Lotería de confianza para conseguir el décimo deseado, algunos otros optan por comprar por internet, ya que de esta forma se puede conseguir cualquier número de cualquier administración en España.

Por ejemplo, alguien que viva en Valencia puede adquirir un décimo en Doña Manolita, o alguien de Madrid puede comprar en la Bruja de Oro de Lérida.

Cómo comprar un décimo de Lotería de Navidad por internet

Para comprar un décimo de Lotería de Navidad por internet es necesario tomar algunas precauciones para que la ilusión no se convierta en problema. Antes de introducir ningún dato, se recomienda asegurarse de que la web pertenece a una administración oficial o a un distribuidor autorizado, comprobando que aparezca identificada con su número de punto de venta y que la dirección comience por «https» e incluya el candado de seguridad en el navegador.

También conviene revisar las condiciones de compra y custodia del décimo, verificar que se emite un justificante nominativo.

Por último, se aconseja utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas con verificación reforzada o servicios de banca digital, y conservar siempre los correos de confirmación y justificantes por si hubiera que reclamar el premio posteriormente.