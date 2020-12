Las supuestas señales de que te va a tocar la lotería

ABC Madrid Actualizado: 11/12/2020 01:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Sorteo de la Lotería de la Navidad es que provoca más sueños e ilusiones entre los jugadores, aunque no es el que más premios da: el del Niño le gana de largo. Sin embargo, tal vez porque supone el pistoletazo de salida a las fiestas y por la tradición. Esa que hace desde décadas adquirir un décimo en los lugares de vacaciones, compartir otros con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo.. ¿Cómo no comprar en el bar en el que nada más entrar te ponen tu caña y tu tapa preferida y ves el número cada vez que entras? ¿Y si toca y no lo tienes?. Jamás te lo perdonarías.

Hay muchas supersticiones para los que creen en ellas: entre ellas, la de pagar el décimo o la participación porque si no, no te tocará nada. Amuletos de todo tipo, santos, pasarle el boleto por la tripa de una embarazada o por la espalda de alguien con chepa...

Otras personas se basan en pálpitos y en supuestas señales. Por ejemplo si el año ha sido muy malo, ¡qué podemos decir de éste 2020 marcado por la pandemia del coronavirus!, algo bueno o muy bueno pasará. Por ello, no dudan en jugar a la Lotería de Navidad algo más de lo habitual, confiados en que la suerte estará de su parte.

Los hay que piensan la fortuna irá a parar a los lugares que han sufrido una catástrofe natural ese años (terremoto, inundación, etc.), por ello, se apresuran a comprar décimos en administraciones de las localidades afectadas.

No todo va a ser negativo. Ha personas optimistas que tienen, no ya el deseo de ganar un pellizco en la Lotería de Navidad, como la inmensa mayoría de los mortales, sino el presentimiento. Algunos, incluso sueñan con que les toca el Gordo y con un número en concreto. Y se vuelven locos buscándole. Sufren, y mucho, si no lo encuentran. Remueven Roma con Santiago.

Por último están los que se levantan con el pie derecho y sienten que la suerte está de su parte ese día. Que todo les sale a pedir de boca. Y, cómo no, también lo hará la Lotería de Navidad.

El día 22 de diciembre, cuando los bombos terminen su particular danza de los números, todos ellos verán si sus pálpitos o presentimientos, se han cumplido o se desvanecen como pompas de jabón.