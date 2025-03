Cinco historias de ganadores de la Lotería de Navidad

Un pueblo con los pies en la tierra dos años después de «El Gordo»

E. D. Carruébano.-

El 71.198 puede ser un número como cualquier otro, menos para una parte de los vecinos de la localidad lucense de Vilalba , que ganaron el primer premio de la lotería de Navidad hace dos años. Entonces, la administración de lotería «El Alcázar» vendió 130 series mientras que fueron 500 los décimos vendidos por el Bar Cascudo, cada uno de ellos con un importe de 400.000 euros –320.000 si se descuentan los impuestos de Hacienda–.Desde entonces, los ganadores han mejorado su calidad de vida, pero desde la más absoluta prudencia, tal y como reconoce David Eimil, uno de los encargados e hijo de la dueña del bar agraciado. Él y su familia, además de haber repartido la suerte entre sus vecinos, también han recibido una parte del premio: « Nosotros seguimos haciendo lo mismo, no hemos cambiado nada en nuestra vida, aunque sí que es verdad que es inevitable vivir un poco más tranquilos », admite Eimil . «Yo he querido invertir el dinero en la reforma del bar para mejorarlo», asegura para posteriormente reconocer que su plan es continuar trabajando.

Parece que esa ha sido la tónica general de los agraciados, que no han querido volverse locos con el dinero. Tanto David Eimil como Mari Carmen Fernández, la lotera de la administración, han reconocido que «la gente no ha cambiado» porque « saben lo que cuesta ganarse el dinero ». De hecho, según ellos mismos aseguran, todo sigue igual que siempre. «La gente continúa yendo a trabajar, aunque viven más holgados. Muchos han podido reformar su casa y también comprarse un coche, ahora viven como quieren», admite Eimil, aunque también asegura que saben lo que les ha costado llegar hasta ahí. Mientras, la dueña de la administración, aunque ella no ha sido una de las agraciadas, añade que entiende que «les ha ayudado también a pagar las hipotecas». Además, el encargado del bar agraciado admite que, aunque el premio gordo no llegó a alcanzar a todos los vecinos «al final al que no le tocó directamente le tocó indirectamente», ya que el movimiento económico y un mayor volumen de compras propició un beneficio para los comerciantes de la zona.

El año pasado, la venta de décimos de lotería, tanto en el bar como en la administración, fue impresionante, tanto por la rapidez como por la gran cantidad de boletos emitidos. David Eimil reconoce que la venta, este año, no está teniendo la misma afluencia que en el 2018, pero sí sigue registrando unos niveles muy buenos, tanto que llega a calificarlos como «de locura». De hecho, ya no le queda ninguno por vender: el número 34.858 , también terminado en ocho en lo que parece ya ser una tradición de los últimos años, ya se ha agotado en el Bar Cascudo en tan solo en diez días. «Y porque fui reservándola, sino podría haberse vendido solo en un par de días», bromea Eimil.

Esta es una de las consecuencias de la caída del gordo en Vilalba, junto a que « la gente compra con más alegría, con más ilusión, se vende más. Viene gente de fuera y vendemos mucha lotería », tal y como admite Mari Carmen Fernández, que ve también como su nivel de ventas ha ido incrementando con el paso del tiempo gracias a este premio. Parece que a Vilalba aún no le ha bajado la fiebre del décimo, en un sitio donde, tal y como reconoce David Eimil, «aquí, en Vilalba, hacía falta el dinero, aunque también te digo, ¿a quién no le hace falta?».