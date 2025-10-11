Suscribete a
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

El paisaje político tradicional de Francia se descompone sin un gobierno viable a la vista

Macron espera que Lecornu le presente este domingo su nuevo gobierno

Los franceses piden la guillotina política para Macron

Lecornu habla con la prensa tras visitar una comisaría en Paris
Lecornu habla con la prensa tras visitar una comisaría en Paris REUTERS
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Emmanuel Macron, presidente, espera que Sébastien Lecornu, primer ministro dimitido y confirmado en cuarenta y ocho horas, anuncie de aquí al lunes o el martes un posible gobierno para Francia. Pero la crisis nacional, sin precedentes, está descomponiendo a todas las familias políticas ... de centro y derecha, en beneficio de la extrema izquierda y extrema derecha, partidarias de la censura sin apelación.

