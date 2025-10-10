Suscribete a
Macron no logra aclarar la salida a la crisis tras consultar a los partidos

«El presidente no ha dado respuesta a nuestras exigencias», señalan en la izquierda

Macron intenta negociar un posible gobierno que extrema derecha y extrema izquierda amenazan con censurar

Los representantes de los diferentes partidos antes de entrar en el Eliseo en su reunión con Macron
Los representantes de los diferentes partidos antes de entrar en el Eliseo en su reunión con Macron AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Emmanuel Macron presentó a los líderes socialistas, comunistas, ecologistas, centristas y conservadores, la tarde del viernes, su proyecto personal para Francia, con la esperanza de poder nombrar un primer ministro de «consenso» que deberá afrontar, sin embargo, las críticas generalizadas y las amenazas de ... censura de la extrema derecha y la extrema izquierda.

