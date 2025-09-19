Suscribete a
Von de Leyen propone prohibir todas las importaciones de gas ruso

El nuevo paquete de represalias incluye medidas contra ciertos bancos rusos y de otros países que han estado colaborando para eludir las sanciones

De aprobarse las sanciones, las principales empresas comercializadoras de energía estarán sujetas a una prohibición total de transacciones REUTERS
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea ha aprobado su XIX paquete de sanciones contra Rusia que prevé, entre otras cosas, la prohibición de importar gas licuado al mercado europeo. España es uno de los principales importadores de este combustible. Según ha declarado la presidenta de la Comisión, ... Ursula von der Leyen, en estos momentos la UE «ya está preparada para cerrar el grifo». Aparte de las importaciones de GNL ruso, Hungría y Eslovaquia siguen importando gas natural ruso a través de un gasoducto que atraviesa Turquía. Las sanciones deben ser aprobadas ahora por unanimidad en el Consejo Europeo.

