Suscribete a
ABC Premium

DIARIO DE UN OPTIMISTA

China: buscar en el lugar adecuado

«Mientras Xi Jinping exhibe su poder en Pekín, las proyecciones de Qi Hong (''Abajo el Partido Comunista'') en Chongqing recuerdan la resistencia y el deseo de libertad»

De Versalles a Macron

¿Por qué Ucrania?

China: buscar en el lugar adecuado
CARBAJO&ROJO
Guy Sorman

Guy Sorman

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los actores y comentaristas de la vida política, tanto nacional como internacional, suelen fijar su atención en un mismo lugar en un momento determinado. Por desgracia, los hechos que surgen de esa mirada suelen demostrar que el foco no estaba donde debía. La historia, con ... frecuencia, nace en la periferia y no en el centro, donde se concentra el poder y su séquito mediático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app