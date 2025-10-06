Suscribete a
Von der Leyen afronta otra semana 'horribilis': triunfo prorruso en la República Checa y dos nuevas mociones de censura

A la victoria de un partido euroescéptico en los comicios del fin de semana, se suman dos votos de confianza de la ultraderecha y la extrema izquierda, con pocas posibilidades de prosperar

Von der Leyen aboga por un sistema antidrones que proteja a toda Europa, «el sur incluido»

AFP
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Hasta ahora, las mociones de no confianza en el Parlamento Europeo han sido episodios muy raros. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se enfrenta este jueves a su segunda ronda de mociones de censura en menos de tres meses. ... Después de un consejo europeo informal en Copenhague donde los líderes nacionales no le quisieron dar un apoyo claro a su propuesta de construir un muro antidrones, durante el fin de semana ha conocido la victoria de Andrej Babis, un destacado euroescéptico en la República Checa. Dicho resultado enrarece aún más la situación política en Bruselas porque sumará sus votos a los del húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico y hará aún más complicado que se aprueben iniciativas como esa o nuevos paquetes de sanciones a Rusia.

