La UE evacua a 133 pacientes de Gaza para recibir atención médica en España, Turquía e Irlanda

La UE ha completado la evacuación de la Franja de Gaza de 133 pacientes, en su mayoría menores, trasladados desde el enclave palestino hasta España, Irlanda o Turquía para recibir atención médica. De ello ha informado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja ... Lahbib, en un mensaje en su perfil de la red social X.

En el texto, Lahbib ha expresado su agradecimiento a la OMS y a su secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al igual que a Médicos Sin Fronteras. También ha destacado el apoyo de Noruega para el transporte.

Finalmente, ha lamentado que sigan siendo escasos los suministros y la infraestructura médica. «Nuestro apoyo continúa a través del Mecanismo de Protección Civil», ha zanjado.

Por su parte, Tedros ha informado de que entre los evacuados hay 55 pacientes «críticos» junto a 158 acompañantes, al tiempo que ha destacado que Jordania también ha acogido a parte de estos pacientes. Sin embargo, ha advertido de que hay «más de 16.500 pacientes que necesitan salir de Gaza para recibir un tratamiento médico que les salve la vida». Así, ha apelado a la solidaridad de los países para aceptar a estos pacientes.

España ha acogido a un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos que llegaron este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los menores han sido evacuados por dos aviones del Ejército del Aire y van a recibir tratamiento en diferentes hospitales españoles.

Otros siete niños salieron el sábado por la noche de Gaza y partieron desde Jordania a Irlanda, acompañados de 29 familiares. Irlanda ya acoge a 19 pacientes pediátricos y a sus familiares, aún por debajo de los 30 a los que se comprometió a acoger a finales de 2024.