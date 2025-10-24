Suscribete a
La presencia turca en la futura fuerza internacional complica aún más la paz en Gaza

Erdogan quiere que sus soldados y policías formen parte de las tropas de interposición en la Franja, pero Israel se opone

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tensa el frágil acuerdo de alto el fuego
Francisco de Andrés

Con un sonoro «no» a la presencia de militares turcos en la prevista fuerza multinacional para Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha levantado otro obstáculo –por si no hubiera ya pocos– al cumplimiento del plan de paz para la Franja aprobado ... hace dos semanas. La tregua establece en su segunda fase, una vez que concluya la del canje entre Israel y Hamás, la creación de un comité de gobierno palestino ayudado por una fuerza internacional de militares, después de que los islamistas radicales entreguen las armas.

