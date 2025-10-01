Suscribete a
«¿Debemos derribarlo?»: el dilema de la UE ante las incursiones rusas

Los líderes estudian este miércoles cómo actuar si un dron o un avión viola el espacio aéreo

Sistemas antidrones en exhibición durante una visita oficial al cuartel de la OTAN en Alemania
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Los líderes europeos llegan este miércoles a Copenhague, donde encontrarán el espacio aéreo danés completamente cerrado en respuesta a una serie de misteriosas incursiones, con una fragata alemana de refuerzo con sus misiles antiaéreos cargados y rumores de que el Gobierno local ha tenido ... que llamar a reservistas. Se trata de una cumbre informal, un formato pensado para la reflexión sin las presiones que impone la necesidad de aprobar una decisión concreta. En este caso, sin embargo, todo converge hacia un dilema inédito en la historia de la UE y que se puede resumir en la pregunta de qué hacer si los drones rusos vuelven a rebasar las fronteras de un país de la Unión. Y, peor aún, si se trata de un avión de guerra.

