En el día de su homenaje, la Administración Trump anuncia la revocación de visados por insultos a Charlie Kirk

«EE.UU. no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses», defendió el Departamento de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma al activista conservador Charlie Kirk
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado este martes a través de un mensaje en sus redes sociales que ha revocado el visado para entrar en el país a extranjeros que han compartido insultos y ataques públicos contra Charlie Kirk, el ... activista conservador asesinado el mes pasado. El mensaje fue compartido por la tarde, a la misma hora que se celebraba en la Casa Blanca un homenaje a la víctima, una figura clave en el trumpismo, responsable de conectar y movilizar al electorado joven y que murió de un tiro en el cuello durante una conferencia en una universidad de Utah. Donald Trump le concedió a título póstumo la Medalla de la Libertad, la mayor condecoración civil en EE.UU., que recibió su viuda, Erika.

