En el día de su homenaje, la Administración Trump anuncia la revocación de visados por insultos a Charlie Kirk

El Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado este martes a través de un mensaje en sus redes sociales que ha revocado el visado para entrar en el país a extranjeros que han compartido insultos y ataques públicos contra Charlie Kirk, el ... activista conservador asesinado el mes pasado. El mensaje fue compartido por la tarde, a la misma hora que se celebraba en la Casa Blanca un homenaje a la víctima, una figura clave en el trumpismo, responsable de conectar y movilizar al electorado joven y que murió de un tiro en el cuello durante una conferencia en una universidad de Utah. Donald Trump le concedió a título póstumo la Medalla de la Libertad, la mayor condecoración civil en EE.UU., que recibió su viuda, Erika.

«EE.UU. no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses», defendió el Departamento de Estado, responsable de la concesión de visados, en su mensaje. «Seguimos identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk».

Se trata de al menos seis revocaciones de visados, de las que las autoridades adjuntaron capturas de los mensajes que las motivaron. Uno de los casos se refiere a una persona de Argentina, que decía que Kirk está ahora en un lugar con mucho calor, que «lo merece» y que no le «importa una mierda la muerte de una persona que dedicó toda su vida a diseminar retórica racista, xenófoba y misógina».

Un nacional de Brasil, también con su visado ya revocado, defendió que «murió demasiado tarde». Uno más, de Alemania, escribió: «Cuando los fascistas mueren, los demócratas no protestan». Algún otro ejemplo incluye insultos, como un titular de visado paraguayo que dijo que Kirk era un «hijo de puta» que «murió por sus propias reglas».

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

«El presidente de EE.UU. y Marco Rubio defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos con el cumplimiento de nuestras leyes migratorias», cierra el mensaje del Departamento de Estado, en referencia a Trump y al jefe de la diplomacia estadounidense. «Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de EE.UU. con la celebración del asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados».

No está claro si hay otras revocaciones más allá de las seis detalladas por el Departamento de Estado o si las personas afectadas estaban dentro o fuera del país.

Poco después de la muerte de Kirk, que tenía 31 años cuando fue asesinado, Rubio anunció que revocaría los visados de los extranjeros que celebraran su muerte. «Las revocaciones están en marcha», dijo entonces el secretario de Estado en redes sociales. «Si estás aquí con un visado y celebrar el asesinato en público de una figura política, prepárate para ser deportado. No eres bienvenido en este país». No se ha conocido la materialización de las amenazas hasta este momento.

El asesinato de Kirk, que conmocionó a EE.UU., desató una oleada de represalias contra quienes celebraron el crimen o se mofaron del activista conservador, lo que abrió un debate sobre los ataques a la libertad de expresión, que ha sido hasta ahora una causa central en el discurso conservador.

La Administración Trump, sin embargo, ha impuesto políticas en las que se supervisan los comentarios u opiniones vertidos por extranjeros para aplicar castigos. Por ejemplo, a estudiantes que hayan vertido comentarios contrarios a Israel o a favor de Hamás durante las protestas relacionadas con la guerra de Gaza.