Trump indultará a las estrellas de televisión Todd y Julie Chrisley, condenadas por fraude bancario y evasión fiscal en 2022

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que indultará a las estrellas de televisión Todd y Julie Chrisley, condenados por fraude bancario y evasión fiscal en 2022 y que han pasado los últimos dos años en prisión.

El presidente llamó a Savannah Chrisley, la hija de la pareja de estrellas de 'Chrisley Knows Best', para decirle que sus padres serán liberados. Un video de la llamada telefónica, publicado en X por la asesora de la Casa Blanca Margo Martin, también mostró a Trump diciéndole a Savannah, que a sus padres «se les dio un trato bastante duro, según lo que he oído».

La joven es una partidaria de Trump y habló en la Convención Nacional Republicana del año pasado. La medida constituye el más reciente indulto presidencial de Trump a sus partidarios condenados por delitos.

El 20 de enero, en su primer día en la presidencia, el republicano de 78 años concedió un indulto general sin precedentes a todos los implicados en la insurrección del 6 de enero de 2021, en la que una turba violenta atacó el Capitolio estadounidense.

El propio Trump fue condenado el año pasado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a la estrella porno Stormy Daniels.