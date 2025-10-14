Suscribete a
ABC Premium

Tres policías mueren en una explosión durante un intento de desahucio en Italia

El estallido, provocado por gas acumulado, ocurrió cuando las autoridades intentaban desalojar a tres hermanos que habían amenazado con inmolarse

Italia se posiciona en Oriente Próximo: Meloni vuela a Egipto y los Carabineri regresan a Rafah

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

El suceso ha alarmado incluso a la primera ministra del país, Georgia Meloni, quien ha encabezado varios homenajes a las víctimas
El suceso ha alarmado incluso a la primera ministra del país, Georgia Meloni, quien ha encabezado varios homenajes a las víctimas reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tres agentes de policía murieron y una docena de personas resultaron heridas en Italia durante la noche tras una explosión en una casa durante un intento de desahucio, según informaron los bomberos este martes y recoge Afp.

Dos personas, un hermano y una hermana ... de unos 60 años, fueron detenidas y un tercer miembro de la familia huyó, según la agencia de noticias ANSA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app