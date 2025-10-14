Tres policías mueren en una explosión durante un intento de desahucio en Italia

Tres agentes de policía murieron y una docena de personas resultaron heridas en Italia durante la noche tras una explosión en una casa durante un intento de desahucio, según informaron los bomberos este martes y recoge Afp.

Dos personas, un hermano y una hermana ... de unos 60 años, fueron detenidas y un tercer miembro de la familia huyó, según la agencia de noticias ANSA.

La casa, situada en Castel d'Azzano, cerca de Verona, estaba llena de gas y la explosión se produjo cuando se abrió la puerta principal durante la operación nocturna, según ANSA, que citó fuentes cercanas a los investigadores. Noticia Relacionada El centroizquierda revalida su dominio histórico en las elecciones regionales de Toscana Ángel Gómez Fuentes Actualmente, el centroderecha gobierna en 13 regiones, y la izquierda en seis Según la agencia, la Policía intentaba desalojar a los tres hermanos, que anteriormente habían amenazado con inmolarse. La primera ministra Giorgia Meloni encabezó los homenajes a las víctimas, cuyos cuerpos fueron extraídos de los escombros de la casa, y dijo que estaba siguiendo los acontecimientos. Doce agentes de las fuerzas del orden y una mujer civil resultaron heridos, según informaron los bomberos en un comunicado el domingo.

