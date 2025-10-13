Suscribete a
El centroizquierda revalida su dominio histórico en las elecciones regionales de Toscana

Actualmente, el centroderecha gobierna en 13 regiones, y la izquierda en seis

Eugenio Giani, del Partido Democrático
Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Las elecciones regionales celebradas en Toscana durante el domingo y lunes han reafirmado la histórica hegemonía de la izquierda en la región. El actual presidente toscano, Eugenio Giani, del Partido Democrático (PD), candidato del centroizquierda, ha logrado una victoria clara (54 %), superando ... por trece puntos porcentuales a su principal rival, Alessandro Tomasi, del centroderecha. Este resultado, previsible en todas las encuestas, dada la tradición de Toscana como bastión de la izquierda, ha estado marcado por un fenómeno alarmante, según todos los analistas: la histórica caída en la participación electoral. Solo el 47,7% de los votantes acudió a las urnas, una cifra extraordinariamente baja en comparación con el 62,6% de hace cinco años. Este descenso de casi 15 puntos refleja una tendencia generalizada en las regiones italianas.

