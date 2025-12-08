Suscribete a
Tailandia y Camboya lanzan ataques cruzados cerca de la frontera

Ambos países se culpan mutuamente de haber violado la tregua incentivada por Donald Trump

Trump se anota la paz entre Tailandia y Camboya

Ciudadanos de Camboya evacúan tras el ataque en Preah Vihear este lunes
Ciudadanos de Camboya evacúan tras el ataque en Preah Vihear este lunes

AFP

Tailandia ha lanzado un ataque aéreo contra una base militar en Camboya este lunes en represalia a un ataque previo en su territorio por el que ha muerto uno de sus soldados y varios han resultado heridos. Ambos países se acusan por estos ataques cruzados ... que ponen en peligro una tregua incentivada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

