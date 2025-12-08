Tailandia y Camboya lanzan ataques cruzados cerca de la frontera

Tailandia ha lanzado un ataque aéreo contra una base militar en Camboya este lunes en represalia a un ataque previo en su territorio por el que ha muerto uno de sus soldados y varios han resultado heridos. Ambos países se acusan por estos ataques cruzados ... que ponen en peligro una tregua incentivada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En la madrugada de este lunes, la agencia de noticias AFP ha informado de un ataque contra militares tailandeses en el que un soldado ha muerto y otros cuatro han resultado heridos en Ubon Ratchathani, cerca de la frontera con Camboya, según ha informado el portavoz del ejército tailandés, Winthai Suvaree, en un comunicado.

Todo apunta a que el Ejército de Tailandia ha lanzado ataques aéreos contra su vecino en represalia por esta acción. Su portavoz, Winthai Suvaree, ha afirmado en un comunicado que Tailandia había comenzado a «utilizar aviones para atacar objetivos militares en varias zonas» con el fin de reprimir los ataques de las fuerzas camboyanas, recoge AFP

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, ha confirmado que las fuerzas tailandesas han lanzado un ataque contra tropas camboyanas en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey, y ha acusado a Tailandia de «disparar múltiples tiros con tanques contra el templo de Tamone Thom» y otras zonas cercanas al templo de Preah Vihear. Según su versión, Camboya no ha respondido a este ataque.

Met Measpheakdey, portavoz camboyano de la administración provincial de Oddar Meanchey, ha dicho que se habían registrado disparos en las zonas de los templos centenarios de Tamone Thom y Ta Krabei, y que «varios aldeanos que viven cerca de la frontera están huyendo en busca de refugio».

La Segunda Región Militar de Tailandia afirmó en un comunicado que, desde la reanudación de los combates, se ha evacuado a unas 35.000 personas de las zonas fronterizas con Camboya.

Ambas partes informaron de un breve enfrentamiento el domingo, en el que, según el Ejército tailandés, resultaron heridos dos soldados.

Este verano se produjeron cinco días de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, que causaron la muerte de 43 personas y el desplazamiento de unas 300.000 antes de que entrara en vigor una tregua.