Superhumanos: vidas amputadas en Ucrania

Eddy Scott acudió a evacuar civiles, pero perdió una pierna y un brazo en un ataque. Hoy, la lucha es por su rehabilitación

El Ejército ucraniano sufre las mutilaciones de las minas y la artillería de Rusia

A la izquierda, Eddy Scott, ayudando en una evacuación antes de ser atacado. Dcha., Scott hace rehabilitación tras la amputación de brazo y pierna fotos: madison tuff

Alfons Cabrera

Vynnyky (Ucrania)

Salían de Pokrovsk cuando fueron atacados: una fuerte explosión, un destello y un golpe seco en el hombro. Eddy gritaba de dolor. Temió que hubiese otro ataque, había que salir rápido de allí. Así que arrancó de nuevo y giró el volante, y entonces ... sintió cómo se movía su hombro izquierdo pero la mano izquierda, agarrada al volante, no se movía: «Pensé 'Vale, tengo el brazo jodido, no mires el brazo'. Y miré la pierna izquierda y estaba destrozada, había sangre por todas partes». Continúa: «Enseguida Pylyp me hace dos torniquetes, frena la hemorragia y me salva la vida». Seis meses después, Eddy está ahora en la otra punta de Ucrania, haciendo rehabilitación en Superhumans, un centro médico especializado en pacientes amputados.

