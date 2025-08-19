Suscribete a
Un ministro y un asambleísta del correísmo, imputados en el magnicidio de Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador acusa a José Serrano, Ronny Aleaga y otros dos implicados de ser autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial

El excandidato presidencial, Fernado Villavicencio, antes de ser asesinado a manos de sicarios en un mitín político en Quito
El excandidato presidencial, Fernado Villavicencio, antes de ser asesinado a manos de sicarios en un mitín político en Quito REUTERS
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Al exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional (Congreso), José Serrano, hombre fuerte durante los diez años del Gobierno de Rafael Correa, se le vino la noche encima. Desde el 7 de agosto guarda prisión en una cárcel de Miami, ciudad ... donde reside, por una supuesta infracción de tránsito y, diez días después, el lunes 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Ecuador lo imputó como uno de los autores intelectuales del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, abatido por sicarios tras un acto de campaña el 9 de agosto de 2023.

