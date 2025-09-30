Rusia intensifica los ataques aéreos en Ucrania mientras la UE y la OTAN prometen un «punto de inflexión» en la guerra

Al menos cinco personas, entre ellas cuatro miembros de una misma familia con dos niños pequeños, murieron el lunes en una nueva oleada de ataques con drones perpetrados por el Ejército ruso contra la provincia ucraniana de Sumi, en el noreste del país. Según el gobierno provincial, las víctimas mortales de Krasnopil fueron una pareja de 35 y 26 años y sus hijos de seis y cuatro, mientras que una quinta persona perdió la vida en un ataque separado contra Shaliginsk.

El Estado Mayor ucraniano informó de que, en las últimas horas, los sistemas de defensa aérea consiguieron interceptar y derribar 46 de los 65 drones lanzados por Rusia, aunque los 19 restantes alcanzaron seis puntos del país, sin dar detalles sobre daños o nuevas víctimas.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso aseguró en su canal de Telegram que había derribado hasta 81 drones ucranianos durante la noche, entre ellos 26 en Vorónezh, 25 en Bélgorod, doce en Rostov, once en Kursk y siete en Volgogrado, sin dar información sobre posibles daños materiales o fallecidos. Esta guerra de cifras refleja la intensidad de la confrontación aérea con drones, convertidos en protagonistas de un conflicto que no da signos de tregua.

Mientras tanto, en el frente diplomático y político, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtieron de que ha llegado el momento de tomar medidas «decisivas» para alcanzar un «punto de inflexión» en la guerra. En una declaración conjunta en Bruselas, Von der Leyen insistió en que Rusia se encuentra bajo una creciente presión económica debido a las sanciones y al esfuerzo de sostener su maquinaria bélica, mientras que Ucrania «sigue resistiendo» y no ha cedido de forma significativa territorio en el campo de batalla.

La jefa de la Comisión Europea, repasó las iniciativas lanzadas recientemente por Bruselas, entre ellas un nuevo paquete de sanciones centrado en el sector energético, especialmente el gas natural licuado, así como la puesta en marcha de un plan de asistencia militar que incluye un fondo de 2.000 millones de euros para que Kiev invierta en la fabricación y despliegue de drones. Además, Von der Leyen defendió la necesidad de buscar soluciones estructurales para asegurar un apoyo estable y a largo plazo a Ucrania, lo que incluye un mecanismo innovador: utilizar los bienes rusos congelados en la UE como garantía para un préstamo que sería devuelto por Kiev en caso de que Moscú no pague indemnizaciones de guerra.

Por su parte, Rutte subrayó que reforzar militarmente a Ucrania es «crucial» para garantizar que el país llegue en la mejor posición posible a unas eventuales conversaciones de paz, destacando al mismo tiempo que la defensa de Kiev es, en realidad, la defensa de la propia seguridad colectiva europea. Aplaudió la idea de un «muro antidrones» en el flanco oriental de la UE, considerándolo una herramienta eficaz para proteger el espacio aéreo europeo frente a incursiones masivas, y señaló que la tecnología de drones debe usarse también para neutralizar amenazas, evitando el uso de medios aéreos mucho más costosos.

