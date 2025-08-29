Rusia anuncia que Putin visitará la India tras la imposición de aranceles del 50% por EE.UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a la India en diciembre, según ha informado el Kremlin este viernes, en un momento en que las relaciones entre ambos países se estrechan y después de que Estados Unidos impusiera aranceles a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

Putin también se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una cumbre regional en China el lunes, según ha informado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a varios medios de comunicación, entre ellos AFP, y ha añadido que ambos discutirán «los preparativos para la visita de diciembre».

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles a los productos indios como castigo por las compras masivas de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, como parte de una campaña para presionar a Moscú para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania.

Los ingresos energéticos son una fuente clave de ingresos para el presupuesto estatal de Moscú. Rusia es también uno de los principales proveedores de armas de la India, y las cálidas relaciones entre ambos países se remontan a la era soviética.

Los aliados occidentales de Ucrania han tratado de reducir los ingresos por exportaciones de Rusia desde que Moscú lanzó su ofensiva militar en febrero de 2022.

Sin embargo, Rusia ha sido capaz de redirigir las ventas de energía de Europa a países como la India y China, lo que ha garantizado que continúe el flujo multimillonario de fondos.

La India ha argumentado que importó petróleo «de Rusia porque los suministros tradicionales se desviaron a Europa tras el estallido del conflicto».

Putin ha reducido considerablemente sus viajes al extranjero en medio de la ofensiva contra Ucrania, por la que ha sido objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI). La India no es parte de este órgano y, por lo tanto, no está obligada a detener a Putin.