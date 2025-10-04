Suscribete a
Profanación de la estatua de Juan Pablo II y vandalismo antisemita en las protestas a favor de Palestina y contra Meloni en Roma

Uno de los momentos más controvertidos ha sido la exhibición de pancartas celebrando el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre 2023

Miles de personas marchan por el centro de Barcelona en una protesta propalestina y de apoyo a la Flotilla

La Policia italiana ha cifra la asistencia a la protesta propalestina en Roma en 250.000 personas
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

La capital italiana fue escenario este sábado de una manifestación en apoyo a Palestina, una protesta que reunió a decenas de miles de personas-250.000, según la Policía- en un ambiente marcado por la máxima alerta policial, consignas controvertidas que ensalzaron la 'resistencia armada' ... y actos vandálicos previos que avivaron la polémica política. La protesta, convocada por el Movimiento de los Estudiantes Palestinos, ha aglutinado un apoyo social y político que va desde el sindicato mayoritario la CGIL hasta asociaciones civiles de peso histórico como la ANPI (Asociación Nacional de Partisanos Italianos) demostrando la profundidad de la división social sobre la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamás de hace dos años y la posición del Gobierno de Giorgia Meloni.

