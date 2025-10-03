Suscribete a
ABC Premium

Fracasa la huelga que quería parar Italia por la guerra en Gaza

Los sindicatos desafían al Ejecutivo de Meloni, pero el paro genera controversia legal y política

Al Haddad, jefe militar de Hamás, principal obstáculo al acuerdo

La vida romana continuó con normalidad durante la huelga general
La vida romana continuó con normalidad durante la huelga general A. Gómez fuentes
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El eslogan 'lo paramos todo', que figuró en pancartas y fue coreado en las manifestaciones tras el abordaje israelí a la Global Sumud Flotilla humanitaria con destino a Gaza. No se hizo realidad en la huelga general de este viernes, convocada por el ... principal sindicato CGIL, de izquierdas, y otras centrales sindicales minoritarias. Italia no se ha paralizado, aunque la manifestación afectó a las escuelas, los ferrocarriles, y produjo retrasos en muchos trenes y en algunos vuelos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app