Miles de personas marchan por el centro de Barcelona en una protesta propalestina y de apoyo a la Flotilla

Miles de personas marchan este mediodía por el centro de Barcelona, en una nueva manifestación propalestina y de apoyo a la Flotilla, Más de 600 entidades y sindicatos han convocado la protesta en apoyo a Palestina y contra el «genocidio» de Israel, reza la pancarta de su cabecera, por lo que reclaman el fin del comercio de armas con dicho país.

Se trata de la tercera jornada de protestas en la capital catalana, que también se han extendido por otras ciudades europeas. Este viernes, decenas de estudiantes protagonizaron marchas, también por el centro de Barcelona, y este sábado por la mañana, la manifestación, al grito de 'Free Palestine' y 'Boicot a Israel', ha arrancado desde Jardinets de Gràcia.

La primera parada de los manifestantes ha sido la sede de la Comisión Europea en paseo de Gracia, donde se han escuchado proclamas como «Israel asesina, Europa patrocina». Algunas de las pancartas que portan rezan: «Paremos la guerra» o «Free Palestina».

Antes de iniciar el recorrido, la portavoz de la 'Coalició Prou Complicitat amb Israel', Alys Samson, aseguró que este sábado «será una jornada histórica en la que quedará claro el consenso de Cataluña contra el genocidio de Israel y a favor de Palestina». Reclamó así el fin de «la complicidad con Israel» por parte de los gobiernos y exigió suspender el comercio de armas y las relaciones con el Estado israelí, incluido el acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, criticó que Estados Unidos hable de un «plan de paz» para Gaza, al que calificó de «tapadera para seguir asesinando al pueblo palestino». Además, uno de los representantes de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, denunció que los tripulantes detenidos tras el asalto israelí «no están teniendo acceso a una asistencia letrada adecuada».

Cortes de tráfico

En cuanto a movilidad, el recorrido obligará a realizar cortes de tráfico en arterias principales como paseo de Gracia, plaza Cataluña y Ronda Sant Pere, por lo que se recomienda a los conductores evitar el centro de la ciudad durante buena parte del día. El Ayuntamiento de Barcelona aconseja recurrir al transporte público, especialmente metro y bus.

