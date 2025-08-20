Un helicóptero del ejército estadounidense en un ejercicio de las Fuerzas Comando 2025

EE.UU. lanza una redada en el norte de Siria contra un miembro del ISIS La operación, apoyada con helicópteros y drones en Atmeh, terminó con la muerte del sospechoso, considerado un miembro de alto valor del grupo yihadista

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en la madrugada del miércoles una operación en la localidad siria de Attmeh, en la provincia de IIdlib, dirigida contra un presunto miembro del Estado Islámico, según recoge la agencia Reuters y confirmaron fuentes de seguridad sirias y un funcionario norteamericano.

El objetivo, identificado como un ciudadano iraquí vinculado con una mujer francesa, murió al intentar escapar durante la redada, en la que participaron tropas estadounidenses con apoyo aéreo de helicópteros y drones. Las fuerzas locales establecieron un cordón de seguridad, aunque el asalto fue ejecutado directamente por los militares de EE. UU.

Se trata de la segunda operación de este tipo en el norte de Siria desde la caída de Bashar al Asad en diciembre. El gobierno islamista que asumió tras su salida ha prometido evitar un resurgimiento del Estado Islámico y coordina esfuerzos con la coalición internacional.

Idlib se ha convertido en refugio habitual de dirigentes yihadistas. En esta misma región murieron en redadas anteriores tanto Abu Bakr al-Baghdadi, líder histórico de la organización, como su sucesor, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi. El Pentágono no se ha pronunciado de inmediato sobre la operación más reciente.