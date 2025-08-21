Suscribete a
Portugal estrena la Policía para Extranjeros con poderes para detener y deportar inmigrantes sin papeles

El nuevo cuerpo comienza a operar desde este jueves con 1.200 agentes, que aumentarán a 2.000. En los últimos días ya se han recogido testimonios de extranjeros a los que se ha abordado en la vía pública

Portugal endurece su política migratoria: menos visados, una unidad policial para expulsiones y límites a la reagrupación familiar

El primer ministro Luís Montenegro prevé que la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) cuente con 2.000 efectivos efe
Virginia López

Corresponsal en Lisboa

A partir de hoy entra en vigor en Portugal la nueva Policía para Extranjeros, un cuerpo policial creado con la misión específica de fiscalizar la situación de los inmigrantes en el país. Sus agentes están autorizados a abordar a personas en la vía pública, exigir ... la presentación de documentos y permisos de residencia y, en caso de no disponer de ellos, detenerlas y deportarlas a su país de origen en un plazo máximo de veinte días.

