Suscribete a
ABC Premium

Crece la pelea entre Sheinbaum y Trump por un aeropuerto que construyó López Obrador

La presidenta mexicana se confronta por Washington por una suspensión de vuelos que afecta a las aerolíneas mexicanas. Los principales empresarios de EEUU dudan de la seguridad jurídica del Gobierno mexicano

Albares cede sobre la Conquista: «Ha habido dolor e injusticia, es justo reconocerlo»

Sheinbaum cuestiona a Trump por los ataques a narcos en el Caribe y EE.UU. sanciona a aerolíneas mexicanas

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante una conferencia de prensa
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante una conferencia de prensa EP
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum sostiene su tensión con Donald Trump por los vuelos comerciales entre ambos países. El pasado miércoles la Casa Blanca limitó drásticamente a las aerolíneas mexicanas que despegan del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a una de la ... Ciudad de México, y cubren frecuencias con aeropuertos de Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app