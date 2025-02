El Pentágono alerta del riesgo de que China use el Caribe para lanzar un ataque a EE.UU.

Estados Unidos incrementa en su doctrina oficial el riesgo que para su seguridad nacional supone la creciente presencia de China en el Caribe, con especial mención a Cuba y Panamá.

En su comparecencia este mes ante el Senado estadounidense, el nuevo jefe del Comando ... Sur (estructura del Pentágono ocupada de Latinoamérica) aseguró que el archipiélago caribeño constituye «una cadena de islas potencialmente ofensivas», desde las que Pekín podría «asaltar» los intereses de EE.UU.

En su primer informe para el Capitolio, presentado el 13 de febrero, el almirante Alvin Holsey afirmó que Estados Unidos y China se encuentran en una «feroz competencia estratégica» y que Latinoamérica está «en la línea del frente de una decisiva y urgente contienda para definir el futuro de nuestro mundo». Según Holsey, China está «asaltando los intereses de Estados Unidos desde todas las direcciones, en todos los dominios, y crecientemente en el archipiélago caribeño, una cadena de islas potencialmente ofensivas».

En realidad, el informe se queda algo por detrás de lo que sugieren algunas de esas expresiones: la palabra «feroz» se aplica a la rivalidad estratégica, no a una agresión de Pekín, y el «asalto» chino no es territorial sino a los intereses estadounidenses; del mismo modo, aparece la imagen de las islas del Caribe como potencial cabeza de playa para un ataque a EE.UU., pero esto no se llega a afirmar de modo tan expreso.

En cualquier caso, las palabras escogidas buscan dar una mayor impresión de confrontación y amenaza de lo que en sentido estricto expresan. Constituyen un escalón más en el señalamiento a China que se viene realizando en la comparecencia anual de la jefatura del Comando Sur ante el Congreso estadounidense.

Canal de Panamá

La referencia a Panamá, sin embargo, no es nueva y se mantiene en los términos mesurados de años anteriores, si bien cobra especial relevancia por la ofensiva abierta por Donald Trump entorno al canal panameño. «Ganar la competencia estratégica con China en el hemisferio occidental es esencial para asegurar la defensa de nuestra patria, mantener estabilidad regional y hacer avanzar los intereses nacionales de Estados Unidos», indicó el jefe del Comando Sur en su informe.

Según Holsey, «el acceso, la presencia y la influencia de China en toda la región y en puntos estratégicos como el Canal de Panamá ponen en peligro la capacidad de Estados Unidos de responder rápidamente en el Indo-Pacífico en caso de que se desate una crisis».

Con relación a Cuba, entre otros aspectos se alerta sobre las capacidades de espionaje que China ha desarrollado en esa isla, en referencia a las instalaciones con grandes antenas para la interceptación de señales que han sido conocidas públicamente en los dos últimos años. A poco más de un centenar de kilómetros de las costas de Florida, estado en el que justamente se localiza el cuartel del Comando Sur y que acoge importantes instalaciones de la NASA, «Cuba sirve como una localización próxima para la recopilación de inteligencia y proyección de fuerza por parte de nuestros adversarios».

El informe apunta a la presencia de Rusia en países como Venezuela y Nicaragua o a la de Irán, que tiene acuerdos con Venezuela y Bolivia; también señala los intereses iraníes servidos por células de Hezbolá, y menciona la actividad de grupos de crimen organizado, especialmente los relacionados con el narcotráfico.

Administración Trump

No obstante, es a la expansión de China en Latinoamérica, región en la que ese país está encontrando un «suelo fértil», a lo que dedica más espacio; es lo que presenta como mayor amenaza para Estados Unidos.

Entre otras cuestiones, recuerda que 21 de los 31 países del área de la que se ocupa el Comando Sur han firmado un acuerdo con China para participar en la Ruta de la Seda; que empresas chinas tienen contratos para la extracción de litio y otros minerales estratégicos, y que diversos países cuentan con tecnología china en su infraestructura de telefonía móvil (ocho naciones han instalado equipos de Huawei para la red de 5G).

La mayor atención hacia la región que parece prestar la Administración Trump, por asuntos como la migración y la seguridad, amenazada por los carteles y la presencia china, encuentra así eco en la posición del Comando Sur, que comparado con informes previos carga algo más las tintas sobre la amenaza que supone la actividad de China al sur de EE.UU., incluido el Canal de Panamá. Pero de momento no parece mitigar las advertencias sobre la amenaza que también constituye la actividad de Rusia, país al que por ahora Trump ha comenzado a tratar con mayor benevolencia.