Para entender la invasión de Ucrania, 'Sur Global' es un neologismo tan imposible de ignorar como de tomar en serio. Este concepto, utilizado como alternativa al del Tercer Mundo de la Guerra Fría, tiene múltiples definiciones con un denominador común marxista: desde países económicamente ... desfavorecidos y víctimas 'for ever' del colonialismo; hasta espacios y pueblos afectados negativamente por la globalización con independencia de su geografía; pasando por un sujeto político transnacional que resulta de una experiencia compartida de subyugación.

El dilema de Ucrania ha puesto a muchos países de perfil, pero sin obviar sus complejos de inferioridad geopolítica. Y de ahí, el intento de promover un alternativo orden internacional menos occidental, con reducida dependencia del inglés y del dólar, ignorando el sistema de reglas y valores construido desde 1945 para regocijo de toda clase de siniestros autócratas. Pero tanto resentimiento poscolonial solo es capaz de plantear un mundo feliz para la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping.

Como ha explicado Janan Ganesh en las páginas del 'Financial Times', en este debate hay dos problemas. El primero no es otro que la emoción favorita de los progresistas occidentales: la culpa ostentosa acompañada de la creencia de que, si algo va mal en el mundo, Estados Unidos y sus aliados deben ser los culpables. Y el segundo es que pese a la secularización de Occidente todavía persiste la noción bíblica de que existe virtud en el sufrimiento.

Noticia Relacionada de lejos Un poquito de por favor Pedro Rodríguez

Que una nación sea pobre, o incapaz de gestionar su gobernanza, no significa que su visión del mundo sea cierta. El hecho de que en el pasado los países del 'Sur Globall' sufrieran brutalidad no les hace infalibles. La triste realidad es que por mucho que líderes africanos, asiáticos o latinoamericanos se empeñen en eructar planes de paz en este botellón para invertir el mapamundi, no está más cercano un final negociado a la tragedia de Ucrania. Ni tan siquiera gracias a Lula da Silva, salvo que se aplique el principio de que cuanto peor es la cachaça mejor es la caipirinha.