¿Por qué a Hamás y a Netanyahu no les interesa el plan de paz de Trump?

La hoja de ruta encaja perfectamente en las tres principales motivaciones del presidente de Estados Unidos: dinero, gloria y no quedarse en el bando perdedor

Trump y Netanyahu, tras una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca
Pedro Rodríguez

El llamado plan de paz de Trump, para poner fin a los dos años de guerra en Gaza como respuesta a la ofensiva terrorista de Hamás, entra en la fase tan decisiva como complicada de ponerse de acuerdo en los detalles. Con la ... dificultad que supone hacer cumplir un acuerdo improvisado en el que ambas partes enfrentadas comparten un terrible interés por prolongar un conflicto que está cuestionando algo tan fundamental como el tríptico de reglas internacionales compuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la prevención y sanción del genocidio y los Convenios de Ginebra para proteger a las víctimas de los conflictos armados.

