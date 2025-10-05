Suscribete a
Una rehén de Hamás liberada: «El cadáver de mi marido sigue en Gaza»

Karina Engel-Bert, secuestrada el 7 de octubre de 2023 por Hamás y cuyo esposo fue asesinado, e Itzik Horn, quien tiene un hijo todavía cautivo en Gaza, recuerdan el salvaje atentado y se muestran cautos con el acuerdo de paz propuesto por Trump

Los gazatíes, entre el desgaste y la desconfianza: «¡Que esto pare y podamos respirar de nuevo!»

Karina Engel-Bert muestra el lugar de su casa donde su marido, Ronen, se enfrentó a tiros a los terroristas de Hamás y fue asesinado
Pablo M. Díez

Pablo M. Díez

Enviado especial al kibutz Nir Oz (Israel)

Con los pájaros trinando entre sus pinos y acacias, el kibutz Nir Oz era un oasis en medio del desierto del Néguev. Para quienes vivían aquí, judíos muchos de ellos emigrados de otros países que se dedicaban a la agricultura y convivían como una ... gran familia, era un paraíso. Pero hace ahora dos años, aquella horrorosa mañana del 7 de octubre de 2023, se convirtió en un infierno por el salvaje atentado de Hamás, que dejó en total 1.200 muertos y 251 secuestrados que fueron llevados a la franja de Gaza, a solo dos kilómetros. Tras las liberaciones anteriores, allí quedan todavía 48 rehenes, de los que se cree que 20 siguen con vida y el resto están muertos. El destino ha querido que, justo dos años después, se abra una puerta a la esperanza para que puedan regresar al aceptar Hamás esa parte del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

