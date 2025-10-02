Suscribete a
Hamás rechaza el papel de Blair en la posguerra de Gaza

Hay discrepancias de criterio entre la cúpula del grupo dentro y fuera de la Franja respecto al plan presentado por Trump para acabar con la guerra en la Franja

Los israelíes, sobre el plan de Trump: «Es el mejor trato que podíamos conseguir a estas alturas»

Varios palestinos se trasladan al sur de Gaza con todas sus pertenencias
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

El reloj corre y Hamás no ha dado una respuesta oficial a la propuesta de 20 puntos presentada por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. El ultimátum del presidente de Estados Unidos concluye el fin de semana y desde Qatar ... pidieron un día más a los islamistas que acepten el texto como una hoja de ruta sobre la que poder negociar. El Canal 12 de la televisión israelí indicó que los islamistas pretenden introducir modificaciones o apreciaciones en la totalidad de los puntos y que rechazan el papel que se otorga a Tony Blair como gran actor en la posguerra.

