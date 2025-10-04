Una nueva protesta contra la ilegalización de Palestine Action se salda con 442 detenidos en Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención este sábado de, por ahora, 442 personas en la nueva protesta contra la ilegalización de la ONG Palestine Action, por protagonizar una acción de protesta a favor de Palestina en una base militar. También ha habido manifestaciones en otras ciudades europeas como Dublín o Roma.

«Hasta las 18.30 horas los agentes han detenido a 442 personas por apoyar a una organización proscrita», ha publicado la Policía Metropolitana londinense. Entre los arrestados hay seis personas por colgar una pancarta de apoyo a la organización en el puente de Westminster.

La mayoría de los arrestos se han llevado a cabo en la plaza de Trafalgar. Entre los detenidos hay personas mayores, con bastones o sillas de ruedas.

Desde la organización convocante, Defendamos a Nuestros Jurados, han informado de la presencia de agentes del Servicio de Policía de Irlanda del Norte en el centro de Londres, deteniendo a manifestantes propalestinos.

El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).