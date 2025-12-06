Montserrat viaja a Washington para reactivar los canales políticos entre Europa y Estados Unidos

Dolors Montserrat, eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo, viajó esta semana a Washington para reforzar los vínculos entre Europa y Estados Unidos en un momento en que la Administración Trump mantiene contacto con pocos líderes europeos. Exministra de Sanidad en ... España, presentó el viaje como una oportunidad para recuperar presencia en la relación transatlántica y evitar que Europa quede al margen en un ciclo político marcado por tensiones geopolíticas y cambios de prioridades en Washington.

Su planteamiento fue que ambos lados siguen siendo aliados naturales y que es necesario reactivar los canales que se habían enfriado en los últimos años. «Tenemos que volver a caminar juntos», dijo Montserrat a ABC. «Europa y Estados Unidos comparten valores, desafíos y responsabilidades. Si no reforzamos esta relación, otros ocuparán ese espacio y perderemos capacidad de influir en las decisiones que afectan a nuestras democracias».

En sus reuniones con responsables políticos y expertos, Montserrat insistió en que el centroderecha europeo quiere una relación estable y basada en intereses compartidos: seguridad, energía, competitividad económica y defensa del mercado único. Explicó también que España debe volver a posiciones de influencia en Estados Unidos y que hay margen para iniciativas prácticas, como facilitar que estudiantes estadounidenses hagan estancias en instituciones europeas, una propuesta bien recibida por su potencial para reconstruir el conocimiento mutuo.

El viaje a Washington llega en un momento de tensión entre Estados Unidos y Europa. Trump ha marcado distancia con varias capitales europeas y esta misma semana presentó una nueva estrategia de seguridad nacional que cuestiona el proyecto europeo y adopta un tono equidistante con Rusia en varios apartados. En ese escenario, la visita de Montserrat busca evitar un deterioro mayor de la relación transatlántica y recordar que Europa sigue siendo un socio relevante para Washington.

«En un momento en que se cuestiona a Europa desde fuera y desde dentro, nuestra responsabilidad es dejar claro en Washington que seguimos siendo un socio fiable y necesario. Separados perdemos influencia; juntos seguimos marcando el rumbo», afirma.

El viaje tiene un contexto político significativo. Trump se ha alineado con los partidos del bloque Patriotas, ha reconocido públicamente a Vox, ha dicho que Santiago Abascal debería ganar las próximas elecciones y mantiene vínculos con dirigentes como Viktor Orbán o Nigel Farage. En este marco, la presencia de una dirigente del centroderecha europeo intenta reequilibrar ese mapa de afinidades y subrayar que la interlocución con Estados Unidos no debe limitarse a las fuerzas más radicales.

La relación bilateral ha tenido ciclos distintos. En los años de José María Aznar, el Partido Republicano mantuvo una afinidad notable con España, que se quebró durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Más tarde, Mariano Rajoy recuperó una interlocución cordial con Trump, que mostró interés en apoyar la estabilidad de España en plena crisis del desafío independentista en Cataluña y se distanció del referéndum ilegal de 2017. Con Pedro Sánchez, la relación se ha erosionado de nuevo por el incumplimiento de los compromisos de gasto en defensa y por el giro diplomático respecto a Israel.

Durante su estancia en Washington, Montserrat mantuvo una agenda de reuniones que incluyó encuentros con el International Republican Institute, con responsables del Hudson Institute, con el equipo del senador Steve Daines —presidente del subcomité del Senado para Europa— y con la exministra británica Priti Patel. Intervino también en la Catholic University of America y convocó a las delegaciones afines en el desayuno del PPE dentro del IDU Forum. Su participación en el panel sobre cómo frenar a la extrema derecha y volver a ganar elecciones completó un viaje cuyo objetivo declarado fue reposicionar al centroderecha europeo ante una Casa Blanca que redefine prioridades y que observa a Europa con mayor distancia.