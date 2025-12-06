Suscribete a
Montserrat viaja a Washington para reactivar los canales políticos entre Europa y Estados Unidos

La secretaria general del Partido Popular Europeo mantiene reuniones en el Capitolio para recuperar presencia en la relación transatlántica en plena revisión estratégica de la Casa Blanca

David Alandete
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Dolors Montserrat, eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo, viajó esta semana a Washington para reforzar los vínculos entre Europa y Estados Unidos en un momento en que la Administración Trump mantiene contacto con pocos líderes europeos. Exministra de Sanidad en ... España, presentó el viaje como una oportunidad para recuperar presencia en la relación transatlántica y evitar que Europa quede al margen en un ciclo político marcado por tensiones geopolíticas y cambios de prioridades en Washington.

