España va al grupo H, mismo bombo con el que logró su primera estrella en 2010

EE.UU. y Europa se enzarzan tras la multa a X de 120 millones: «Es un ataque al pueblo estadounidense»

Marco Rubio ha asegurado que la sanción a la plataforma de Elon Musk supone un ataque a las empresas y al puebo estadounidense, mientras la Comisión Europea señala que la ley es «igual para todos»

La UE multa a X con 120 millones de euros por falta de transparencia y el «diseño engañoso» de su marca de verificación

Ilustración que muestra el logo de X y las estrellas de Unión Europea.
Ilustración que muestra el logo de X y las estrellas de Unión Europea. afp

Al Gobierno de Estados Unidos no le ha gustado que la Comisión Europea haya multado a la red social X con 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA). Washington, primero, y Bruselas, en respuesta, han cruzado declaraciones y acusaciones sobre ... sus pareceres acerca de la sanción a la plataforma de Elon Musk.

