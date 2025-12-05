EE.UU. y Europa se enzarzan tras la multa a X de 120 millones: «Es un ataque al pueblo estadounidense»

Al Gobierno de Estados Unidos no le ha gustado que la Comisión Europea haya multado a la red social X con 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA). Washington, primero, y Bruselas, en respuesta, han cruzado declaraciones y acusaciones sobre ... sus pareceres acerca de la sanción a la plataforma de Elon Musk.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado de la Administración Trump, Marco Rubio, ha calificado la decisión como un ataque a «todas las plataformas tecnológicas» de EE.UU., así como al «pueblo estadounidense» por parte de «gobiernos extranjeros». A través de su cuenta en X, Rubio ha señalado que se acabaron «los días de censurar a los estadounidenses».

Por su parte, la vicepresidenta de la CE de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, se ha defendido de las acusaciones asegurando que esta ley es «igual para todos».

Virkkunen ha señalado que no miran a quien pertenece la plataforma, al tiempo que ha recalcado que es «muy importantante» aplicar sus reglas. «Especialmente, cuando sabemos que nuestras normas digitales son las mismas para todas las compañías que operan y hacen negocios en Europa».

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Brendan Carr, ha asegurado que Europa está gravando a los estadounidenses para «subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes».

La Unión Europea ha justificado la sanción a X en el mal uso de la «marca de verificación azul» para las «cuentas verificadas», ya que considera que no es lo bastante clara para los usuarios. La DSA señala que estas plataformas deben prohibir las prácticas de diseño engañoso. Esta norma no exige la verificación de los usuarios, pero no permite que las plataformes den por verificados a usuarios a los que se le han hecho tal cosa, una situación habitual en la red social, donde se puede pagar por obtener el signo de «verificado». Al mismo tiempo, también han añadido la falta de trasparencia y accesibilidad, conforme a la ley, en los anuncios de X y en el acceso a los datos a los investigadores.