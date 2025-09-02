La mitad de la población de Gaza quiere emigrar donde sea, pero nadie les quiere

Si el Gobierno de Israel ve con entusiasmo el éxodo de los civiles de Gaza, para tener el terreno limpio en su operativo de 'aniquilación militar de Hamás' ¿por qué no facilita que se vayan los que lo desean? El último sondeo ... sobre la población civil de la Franja, publicado por el diario israelí 'The Times of Israel', indica que la mitad los gazatíes -es decir más de un millón- desean irse de Gaza, donde padecen hambruna, enfermedad y el riesgo de morir por la guerra entre el Ejército hebreo y los radicales de Hamás.

De hecho, el Gobierno israelí cuenta desde el comienzo de la guerra, a finales de 2023, con departamentos -en particular el Directorio para la Emigración Voluntaria- dirigidos a facilitar la salida voluntaria de civiles. Dice que quiere hacerlo después de estudiar caso a caso, bien para que se dirijan a Cisjordania o -los más afortunados- al extranjero. Esa política de éxodo de Gaza encaja además como de molde con los propósitos del sector nacionalista, y del ultrarreligioso, cuyo objetivo final es la apropiación de la Franja como parte del 'Israel histórico'. Muchos judíos sueñan con repoblarla con asentamientos, y el presidente Trump con levantar en ese pequeño territorio mediterráneo otra Costa Azul con cuantiosas inversiones.

La realidad, según la investigación del Times de Israel es que el número de gazatíes que han podido abandonar la Franja se han limitado a varios centenares, casi siempre por razones humanitarias de enfermedad grave. Por su parte, la Administración Trump acaba de anunciar que ha suspendido la entrega de visados a los enfermos y estudiantes gazatíes que quieren viajar a Estados Unidos.

En el círculo de los países occidentales que no dejan de protestar contra la prolongación de la guerra y los métodos del Ejército israelí, la contradicción también es regla común. Dejando a un lado la labor heroica de las oenegés, los gobiernos que se muestran dispuestos a reconocer este mismo mes al Estado palestino para ejercer mayor presión sobre Netanyahu -Francia, Reino Unido y Canadá- no han puesto en marcha ningún mecanismo para facilitar la salida y reparto de gazatíes que deseen huir del infierno de la guerra.

La inacción es palmaria también entre los países vecinos árabes, donde sería más fácil la acogida de centenares de miles de gazatíes. Según la Prensa egipcia, tal como recoge el informe de 'The Times of Israel', entre noviembre de 2023 -comienzo de la guerra- y mayo de 2024 huyeron por el paso fronterizo de Rafah 103.000 gazatíes. Posteriormente, el Gobierno de El Cairo cerró la frontera a cal y canto, y el número de exiliados ha sido de unos pocos miles en los dos años de guerra.