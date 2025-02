Los misiles perdidos de Gaza

El ataque por sorpresa del 7 de octubre de Hamás sorprendió a las tropas israelíes por tierra, mar y aire.

La organización integrista, durante esta ofensiva usó drones, proyectiles artesanales y hasta parapentes. Las fuerzas israelíes no tomaron en serio las capacidades de ... la milicia, pero había llamadas de aviso sobre la capacidades de Hamás.

En diez años pasaron de fabricar cohetes improvisados fabricados a mano a poseer una verdadera industria, capaz de fabricar cohetes de largo alcance. «La clave del éxito de esta 'industria militar de Gaza' es la ayuda masiva que Irán ha proporcionado en forma de máquinas pero también formando en el propio Irán aun equipo de ingenieros especializados en la formación de cohetes y misiles», asegura el experto en defensa antimisiles israelí Uzi Rubin. Esta capacidad adquirida por el grupo terrorista se ha visto en la guerra que está librando contra el Estado hebreo.

Según Israel, más de 7.750 cohetes han sido lanzados desde Gaza hacia su territorio desde el 7 de octubre. Estos cohetes vienen tanto de Hamás como de la Yihad Islámica. De esos más de 7.500 lanzamientos, llegaron a Israel 6.826. De estas cifras se deduce que «550 cayeron dentro de la Franja, en el mar o no se sabe dónde, causando muertos y heridos», aseguran desde Israel.

Cúpula de hierro

El Estado hebreo tiene una gran capacidad de divisar y contestar a este tipo de amenazas gracias a la famosa Cúpula de Hierro. El sistema de defensa antimisiles, muy eficaz según los analistas, es una de las herramientas más importantes del arsenal de Israel. La empresa que diseñó y fabricó esta cúpula, Rafael, aseguraba que tiene una capacidad de acierto a la hora de proteger a los ciudadanos de más del 96%. La Cúpula de Hierro está diseñada para derribar proyectiles entrantes. Está equipado con un radar que detecta cohetes y luego utiliza un sistema de comando y control que calcula rápidamente si un proyectil entrante representa una amenaza o es probable que impacte en un área despoblada. Si el cohete representa una amenaza, 'Irone Domes' dispara misiles desde el suelo para destruir en el aire.

Entonces, ¿el ataque al hospital podría haber salido desde la misma Gaza? ¿Dónde han acabado los misiles lanzados desde territorio palestino y que la Cúpula de hierro no ha detectado? Muchas son las hipótesis y el ataques sobre el hospital, el cual Hamás señaló a Israel como el ejecutor, evidencia que muchos de esos misiles no han tenido un destino claro. Dos investigaciones la cadena CNN y la agencia de noticias AP aseguran que, aunque no haya una conclusión definitiva, el cohete que ocasionó la destrucción de parte del complejo hospitalario, nació de Gaza.

«CNN revisó docenas de vídeos publicados en redes sociales, transmitidos en vivo y grabados por una periodista independiente (...) El análisis de CNN sugiere que un cohete lanzado desde Gaza se rompió en el aire y que la explosión en el hospital fue el resultado de parte del aterrizaje del cohete en el complejo hospitalario». A la misma conclusión llegó la agencia de noticias: «La AP analizó más de una docena de vídeos (...) y muestra que el cohete que se rompió en el aire fue disparado desde dentro del territorio palestino».

La Inteligencia israelí insiste en que fue la Yihad Islámica los autores de la masacre a un hospital en Gaza, mientras que Hamás continúa acusando al Ejército israelí de lo sucedido. El ejército israelí ha reiterado que no atacó el hospital y culpó a un proyectil errante disparado desde dentro de Gaza por Yihad Islámica. Además, el uso de proyectiles artesanales hace que los fallos sean más comunes. Ya ha pasado en otras ocasiones», asegura un analista militar.

La evaluación israelí, respaldada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por su presidente, Joe Biden, citó la ausencia tanto de un cráter de gran tamaño como de amplios daños estructurales que concuerden con el lanzamiento de una bomba desde un avión israelí.