Merz sobrevive 'in extremis' a la reforma de las pensiones tras dar un ultimátum a las juventudes de su partido

El canciller alemán saca adelante la medida en el Parlamento y esquiva la crisis de gobierno al lograr que los críticos de la CDU voten a favor

El Parlamento alemán aprueba el servicio militar voluntario y abre la puerta al obligatorio ante la amenaza de Rusia

El canciller alemán, Friedrich Merz, ante Pascal Reddig, de las juventudes de la CDU, en el Bundestag
El canciller alemán, Friedrich Merz, ante Pascal Reddig, de las juventudes de la CDU, en el Bundestag Reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Minutos antes de la votación, no era todavía seguro que Friedrich Merz contase con el apoyo suficiente de su propio partido para la votación en el Bundestag de la reforma de las pensiones, pilar fundamental de su «otoño de las reformas».

El proyecto eleva ... las pensiones inmediatas, pero carga la factura a las siguientes generaciones y había levantado en armas tanto a las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Junge Union, como a los diputados más jóvenes de la CDU. Dado que la mayoría de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas es ajustada, si los 18 diputados más jóvenes de la CDU votaban en contra del paquete de pensiones, Merz no sacaría adelante la ley. En las últimas horas de incertidumbre, el partido radical La Izquierda ofreció su abstención para facilitar así la aprobación del proyecto, pero Merz decidió arreglar el problema en casa y anoche exigió la «mayoría del canciller». Estaba decidido a ganar la votación con votos propios.

